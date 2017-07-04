جامعة بنها تُسند تغذية طلاب مدنها للجيش

القليوبية - أسامه علاء الدين:

وافق مجلس قيادات جامعة بنها بالإجماع على إسناد عملية تغذية طلاب المدن الجامعية إلى شركة "مصر العليا" التابعة للقوات المسلحة المصرية، وقبول العرض التفصيلي المطروح من الشركة لتقديم ثلاث وجبات يومية لألف طالب على مدار 250 يومًا، تمثل إجمالي أيام العام الدراسي الجامعي.

وافق المجلس الذي حضره رئيس الجامعة الدكتور السيد القاضي أيضًا على تشكيل لجنة من قبل الجامعة، لإعداد الدراسة التفصيلية للعرض المقدم من الشركة، والتوسع في التعامل معها لإعداد التغذية الخاصة بالمستشفيات الجامعية، على أن تضم اللجنة في عضويتها عمداء كليات التجارة، والحقوق، والطب، ومدير عام المستشفيات الجامعية، ومدير المدن الجامعية، والمسؤوليين الماليين في الجامعة.

وقال القاضي، في سياق ذلك: "إننا نثق ثقة كاملة فيما تقدمه لنا القوات المسلحة من خدمات لصالح المواطنين"، موجهًا التحية للقوات المسلحة على ما تقدمه من خدمات للمجتمع لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وعلى هامش الاجتماع، شكر القاضي لإدارة المشروعات بالقوات المسلحة المساهمة في تجديد 4 غرف عمليات جديدة، بتمويل من مؤسسة "بنك مصر للتنمية".​