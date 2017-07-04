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المسماري: ليبيا قاطعت قطر.. وأطالب بحضور الاجتماع الرباعي غدًا الأربعاء

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مصراوي Masrawy

المسماري: ليبيا قاطعت قطر.. وأطالب بحضور الاجتماع الرباعي غدًا الأربعاء

08:22 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

المسماري: ليبيا قاطعت قطر.. وأطالب بحضور الاجتماع الرباعي غدًا الأربعاء

العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي

كتبت - إيمان محمود:

طالب العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، بأن تحضر ليبيا اجتماع الدول الأربع الذي سيُعقد غدًا الأربعاء.

وقال المسماري، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، إن ليبيا من أولى الدول المقاطعة ولها أحقية حضور الاجتماع، مطالبًا بأن تكون ليبيا دولة خامسة في هذا التحالف المقاطع لدولة قطر.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي، أن ما يحدث على أرض طرابلس من إرهاب سببه الأول والأخير هو دعم قطر للإرهابيين.

ودعا وزير الخارجية سامح شكرى لاجتماع رباعى لوزراء خارجية والمملكة العربية والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في القاهرة -غدًا الأربعاء- لمتابعة تطورات الموقف من قطع العلاقات مع قطر.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الاجتماع يأتي في إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن.

كانت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قررت الشهر الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دول قطر. وأعلنت أيضا إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع الدوحة، بسبب "تدخل قطر في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب". وجاء قرار قطع العلاقات بعد لقاء بين وزيري الخارجية المصري والسعودي في القاهرة، مطلع الشهر المنقضي، ولقاء آخر بين العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في جدة.

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