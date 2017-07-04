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الجندي: «يا اللي بتقولوا فقراء.. رَبطّوا الأحجار على بطنكم من الجوع؟»

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الجندي: «يا اللي بتقولوا فقراء.. رَبطّوا الأحجار على بطنكم من الجوع؟» الجندي: «يا اللي بتقولوا فقراء.. رَبطّوا الأحجار على بطنكم من الجوع؟»

التحرير

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مساء الثلاثاء، إن «المعاناة التي يعيش في ظلّها الناس، كان يتعرض لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بشرًا».

أضاف الجندي، ببرنامجه «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «»: «النبي كان ينتظر بالشهور دون وجود طبخة، يا اللي بتقولوا إنكم فقراء، ربطتوا الأحجار على بطنكم من الجوع؟ نمتم طويّ البطن؟».

تابع: «النبي كان يعيش على التمر والماء، وما كان يوجد محمر ومشمر ولا المشوي ولا المحشي ولا غيره، والله اللي بنشوفه في برامج الشيفات يجعلني أقسم بالله إن يوليوس قيصر ما كان عايش كده، وبنقولهم يا جماعة رفقًا بالناس».

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استكمل: «لو الناس اتهموك في عرضك، حصل مع النبي في حادثة الإفك، سفهاء القوم موجودين من زمان، يعني لو إنك بتعمل إصلاحات أو بتقود أزمة انت معرض لده، فالسفهاء هاجموا النبي».

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التحرير

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