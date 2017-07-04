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«الشامي وقطاوي» يقودان هجوم المصري أمام الأهلي

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«الشامي وقطاوي» يقودان هجوم المصري أمام الأهلي «الشامي وقطاوي» يقودان هجوم المصري أمام الأهلي

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، بقيادة حسام حسن، عن تشكيل فريقه والذي سيخوض مواجهة الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة، على الجيش ببرج العرب، ضمن مبارايات الجولة الـ 33، بالدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد بوسكا.

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في خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، كريم العراقي، إسلام صلاح، محمد حمدي

في خط الوسط: عبد الله بيكا، فريد شوقي، سيد عبد العال.

في خط الهجوم: أحمد قطاوي، محمد الشامي.

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