عبد الحفيظ: أقسم بالله لم أتحدث مع حمدي زكي منذ 5 أشهر

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

نفى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وقوع مشادة بينه ومحمد حمدي زكي، لاعب الفريق المعار إلى نادي إنبي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال عبدالحفيظ إن كل ما نُشر عن وقوع مشادة بينه وحمدي زكي، في مران الفريق أمس، عارٍ تمامـًا عن الصحة، ولا يمـت للواقع بصلة، مشيرًا إلى أن حمدي زكي لم يحضر للنادي من الأساس منذ فترة طويلة.

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وأضاف مدير الكرة بالأهلي: «أقسم بالله إني لم أتحدث مع حمدي زكي منذ نحو 5 أشهر».

وتعجّب عبدالحفيظ من إصرار البعض على نشر أخبار مغلوطة حول الفريق، وخصوصًا قبل المباريات الهامة، مشيرًا إلى أنه يتمنى من الجميع تحري الدقة، ونشر المعلومات الصحيحة.