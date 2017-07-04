«متعب» يقود هجوم الأهلي أمام المصري البورسعيدي

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة المصري البورسعيدي، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مبارايات الجولة الـ 33، بالدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

في خط الدفاع: حسين السيد، رامي ربيعة، محمد نجيب، محمد هاني.

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في خط الوسط: أكرم توفيق، حسام غالي، صالح جمعة.

في خط الهجوم: كريم «نيدفيد»، ميدو جابر، عماد متعب.

وجاءت دكة البدلاء:

محمد الشناوي، باسم علي، عمرو بركات، فوزي الحناوي، أحمد رمضان، أحمد ريان، عمرو جمال.