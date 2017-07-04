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الجبلاية تُعدل موعد مباراة بتروجيت والمقاولون

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الجبلاية تُعدل موعد مباراة بتروجيت والمقاولون الجبلاية تُعدل موعد مباراة بتروجيت والمقاولون

التحرير

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قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تعديل موعد مباراة المقاولون العرب أمام بتروجيت ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.

وأفاد اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن اللجنة قررت إقامة المباراة المحدد لها الخميس 6 يوليو الجاري، لتقام في الساعة التاسعة والنصف مساءً بدلاً من التاسعة والربع.

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الجدير بالذكر أن نادي بتروجيت يحتل المركز العاشر برصيد 42 نقطة بقيادة مديره الفني محمد يوسف، فيما يأتي المقاولون العرب في المركز التاسع برصيد 43 نقطة، بقيادة مدربه محمد عودة.

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التحرير

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