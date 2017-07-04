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إيناسيو يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي

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إيناسيو يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي إيناسيو يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي

التحرير

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استقر البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني لفريق على التوجه اليوم لمقر النادي من أجل الحصول على الشرط الجزائي الخاص بعقده، بعدما تم إبلاغه بإقالته عقب مباراة كابس يونايتد في دوري الأبطال.

حيث كشف المدرب للمقربين منه أنه تم إبلاغه خلال تواجده في زيمبابوي بقرار الإقالة من هاني زادة عضو المجلس، وبعدها لم يحدث أي جديد وبالتالي فإنه سيتواجد في مقر النادي للتواجد مع باقي معاونيه انتظارًا للحصول على الشرط الجزائي وإنهاء الأمور بصورة ودية.

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وأضاف إيناسيو أنه يرفض الاستمرار حفاظًا علي هيبته أمام اللاعبين حتى آخر يوم له في النادي.

يذكر أن رئيس نادي الزمالك اتخذ قرارًا بإقالة البرتغالي إيناسيو عقب خسارة الزمالك من مضيفه كابس يونايتد 3-1  في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يعود ويتراجع عن قرار الإقالة مرة أخري.

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التحرير

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