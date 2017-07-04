إكرامي ينتظم في مران الأهلي

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

شارك شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في التدريبات الجماعية للاعبين المستبعدين من مباراة المصري البورسعيدي المقرر إقامتها مساء اليوم على ملعب برج العرب.

وانتظم حارس الأهلي في التدريبات الجماعية صباح اليوم، وشارك بقوة في تدريبات الكرة والتدريبات البدنية لللاعبين، بعد أن غاب عن تدريبات الفريق أمس الإثنين، بعدما حصل على راحة من الجهاز الفني بسبب شكواه من الحزام الناري من قبل مباراة زاناكو الأخيرة في دوري المجموعات الافريقي.

في المقابل اكتفى أحمد حجازي وسعد سمير، ثنائي دفاع الفريق، بأداء تدريبات الجري في مران اللاعبين الغائبين.

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ومن جانبه قال سيد معوض مدرب الفريق أن الثنائي دى تدريبات الجري حول الملعب و لم يشاركا في تدريبات الكرة بسبب الاجهاد.

الجدير بالذكر أن معوض قاد مران اللاعبين الغائبين عن لقاء المصرى فى الدورى ومعه طارق عبدالعزيز اخصائى التأهيل، واقتصر مران الفريق على الاحماء وبعض التدريبات التأهيلية ثم تقسيمة بين فريقين من اللاعبين.

وانتظمت المجموعة التى قرر حسام البدرى المدير الفنى منحها راحة من لقاء اليوم، تجنبًا للارهاق وحتى يكون استعدادهم بشكل أفضل للقاء القطن الكاميرونى فى الجولة الأخيرة من مباريات دور الـ16 الافريقى، وهى المواجهة المقرر لها مساء السبت بملعب برج العرب وتحسم بشكل نهائى تأهل الفريق الى دور الثمانية بدورى الابطال الافريقى.