أخبار عاجلة

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي -
صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم -
قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة" -
ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر -
إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية -
بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج -
في ورش "أضف".. أيام الصيف "ضحك ولعب ومدرسة” -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

سيد معوض: القطن بداية الحلم الإفريقي والأهلي لم يتأهل بعد

Google+ Print
سيد معوض: القطن بداية الحلم الإفريقي والأهلي لم يتأهل بعد سيد معوض: القطن بداية الحلم الإفريقي والأهلي لم يتأهل بعد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال سيد معوض المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لقاء القطن الإفريقى ليس سهلًا كما يتصور البعض، خاصة أن المنافس لم يعد أمامه ما يخسره، ومن ثم سوف يخوض المواجهة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية، ويجب الحذر منه خاصة أن اللقاء بالنسبة للأهلى لا يقبل القسمة على اثنين وإنما مطلوب تحقيق الفوز من أجل التأهل لدور الثمانية.

شاهد أيضا

وأضاف معوض أنه تحدث مع اللاعبين مؤكدًا أن لقاء القطن مباراة مهمة وفاصلة بالنسبة للفريق، خاصة أنها بداية للحلم الإفريقى الذى يسعى الفريق إلى تحقيقه، مشيرًا إلى أن التركيز هو أهم سلاح خلال هذا اللقاء.

وطالب معوض الجماهير بدعم الفريق بقوة خلال لقاء القطن، متمنيًا أن تمتلئ مدرجات ملعب برج العرب بالجماهير لتشجيع اللاعبين ومنحهم دفعة معنوية قوية فى المواجهة، مؤكدًا أن جماهير الأهلى كانت دائما العامل المهم فى حسم كل المباريات المهمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء