سيد معوض: القطن بداية الحلم الإفريقي والأهلي لم يتأهل بعد

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال سيد معوض المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لقاء القطن الإفريقى ليس سهلًا كما يتصور البعض، خاصة أن المنافس لم يعد أمامه ما يخسره، ومن ثم سوف يخوض المواجهة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية، ويجب الحذر منه خاصة أن اللقاء بالنسبة للأهلى لا يقبل القسمة على اثنين وإنما مطلوب تحقيق الفوز من أجل التأهل لدور الثمانية.

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وأضاف معوض أنه تحدث مع اللاعبين مؤكدًا أن لقاء القطن مباراة مهمة وفاصلة بالنسبة للفريق، خاصة أنها بداية للحلم الإفريقى الذى يسعى الفريق إلى تحقيقه، مشيرًا إلى أن التركيز هو أهم سلاح خلال هذا اللقاء.

وطالب معوض الجماهير بدعم الفريق بقوة خلال لقاء القطن، متمنيًا أن تمتلئ مدرجات ملعب برج العرب بالجماهير لتشجيع اللاعبين ومنحهم دفعة معنوية قوية فى المواجهة، مؤكدًا أن جماهير الأهلى كانت دائما العامل المهم فى حسم كل المباريات المهمة.