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المقاولون يتقدم بشكوى للفيفا بسبب انتقال صلاح إلى ليفربول

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المقاولون يتقدم بشكوى للفيفا بسبب انتقال صلاح إلى ليفربول المقاولون يتقدم بشكوى للفيفا بسبب انتقال صلاح إلى ليفربول

التحرير

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أكد المحامي هشام عبدربه، أنه سيتقدم بشكوى لدى الإتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، لحصول نادي المقاولون العرب، على الحقوق المالية الخاصة بانتقال نجم الفريق السابق محمد صلاح من روما الإيطالي إلى ليفربول الإنجليزي.

وأضاف هشام عبدربه في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، أنه تم تقدير حقوق المقاولون العرب التي ستصل إلى 600 ألف يورو، حسب ما تنص عليه المادة 21 من شئون اللاعبين بالفيفا فيما يخص أليه التضامن للاندية صاحبة رعاية النشئ، الذى رحل عن ناديه قبل سن 23 سنة.

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الجدير بالذكر أن الدولي المصري محمد صلاح، سيتقاضى 90 ألف جنيه إسترليني في الاسبوع، بعد انضمامه لصفوف ليفربول، مقابل 39 مليون جنيه إسترليني.

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التحرير

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