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المتحدث باسم الجيش الليبي: قطر والسودان تدعمان الإرهاب.. ونريد حقوقنا

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مصراوي Masrawy

المتحدث باسم الجيش الليبي: قطر والسودان تدعمان الإرهاب.. ونريد حقوقنا

07:54 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

المتحدث باسم الجيش الليبي: قطر والسودان تدعمان الإرهاب.. ونريد حقوقنا

العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني ال

كتبت - إيمان محمود:
عرض العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، مقاطع توضح مشاهد من الجرائم التي يرتكبها الإرهابيون في ليبيا.

واتهم المسماري، خلال المؤتمر أن القوات الليبية استطاعت اليوم الثلاثاء، قناة الجزيرة القطرية بالنجاح في زعزعة الرأي العام في ليبيا.

كما تحدث المسماري عن دور السودان في دعم الإرهاب في ليبيا، وعرض مقطع فيديو لرجل سوداني يدعى "الشيخ عبد الحي يوسف" يقول فيه إن "أسامة بن لادن أخونا وولينا"، وأضاف المسماري بقوله "السودان توصل الأسلحة القطرية إلى الإرهابيين في ليبيا"، مؤكدًا أن ليبيا أعلنت مقاطعة قطر قبل أن تعلن دول مقاطعتها.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي "أتمنى من المجتمع الدولي أن يقف مع الإنسانية، الآن نريد حقوقنا وتعويض من الدول التي ساهمت في تخريب ليبيا مثل قطر".

وعقد العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العقيد مؤتمرًا صحفياً هامًا، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة لشرح تجاوزات قطر في الشأن الليبي.

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مصراوي Masrawy

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