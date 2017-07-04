إدانة إسرائيلي بحرق كنيسة "الخبز والسمك" الأثرية

تل أبيب - (أ ف ب):

أدانت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء، مواطنًا إسرائيليًا بالحرق المتعمد لكنيسة الطابغة الأثرية المعروفة أيضا بكنيسة "الخبز والسمك" القريبة من بحيرة طبرية والتي كان متطرفون يهود اضرموا النار فيها في يونيو 2015 ما ادى إلى تضرر غرفتين في مجمعها.

ودانت محكمة الجليل في الناصرة يعنون ريوفيني بـ"الحرق المتعمد" والتواطؤ في الاعتداء من دون أن تحدد موعدًا للنطق بالحكم.

ولم تشر وثائق المحكمة إلى سن ريوفيني، لكن صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية قالت إن عمره 22 عامًا وهو من مستوطنة بالاديم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتضررت غرفتان في مجمع الكنيسة المطلة على بحيرة طبريا بشكل بالغ، لكن الكنيسة نفسها لم تتضرر.

وظلت هذه الكنيسة مغلقة حتى فبراير الفائت حتى انتهاء ترميمها الذي كلف نحو مليون دولار، دفعت منها الحكومة الإسرائيلية نحو 400 ألف دولار.

ويحق لمحامي ريوفيني الطعن في الحكم خلال 45 يومًا.

وتسمى كنيسة الطابغة التابعة للكنيسة الكاثوليكية كذلك بكنيسة "الخبز والسمك"، إذ شيدت أحياء لذكرى معجزة السيد المسيح المذكورة في الانجيل التي أكثر فيها الخبز والسمك لإطعام الفقراء.