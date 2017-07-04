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المتحدث باسم الجيش الليبي: نعاني من التدخل الأجنبي والإرهاب.. ونحارب من أجل السلام

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مصراوي Masrawy

المتحدث باسم الجيش الليبي: نعاني من التدخل الأجنبي والإرهاب.. ونحارب من أجل السلام

07:21 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

المتحدث باسم الجيش الليبي: نعاني من التدخل الأجنبي والإرهاب.. ونحارب من أجل السلام

العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي

كتبت - إيمان محمود:

قال العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي إن الجيش الوطني الليبي ليس من دعاة سفك الدماء أو من دعاة الحروب، مؤكدًا أن الجيش يقاتل من أجل السلام.

وأعلن المسماري، خلال المؤتمر أن القوات الليبية استطاعت اليوم الثلاثاء، عن اقتحام القوات آخر معاقل تنظيم داعش في منطقة الصبري ببنغازي.

وأكد أن ليبيا تعاني من الإرهاب ومن التدخل الأجنبي، مضيفًا " فقدنا مئات المدنيين في العمليات الإرهابية".

وأوضح المسماري أن الجيش الآن يقاتل أربعة تشكيلات ارهابية، أولهم "داعش" الذي بدأ يندثر ويهرب من ليبيا، فضلاً عن كيانات أخرى مثل أنصار الشريعة وجيش الإسلام وجيش التوحيد وغيرها.

وعقد العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العقيد مؤتمرًا صحفياً هامًا، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة لشرح تجاوزات قطر في الشأن الليبي.

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