أخبار عاجلة

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي -
صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم -
قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة" -
ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر -
إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية -
بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج -
في ورش "أضف".. أيام الصيف "ضحك ولعب ومدرسة” -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الرئيسان الروسي والصيني يدعوان إلى دعم التحقيق حول الهجمات الكيميائية في سوريا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الرئيسان الروسي والصيني يدعوان إلى دعم التحقيق حول الهجمات الكيميائية في سوريا

07:05 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

الرئيسان الروسي والصيني يدعوان إلى دعم التحقيق حول الهجمات الكيميائية في سوريا

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج

موسكو - (أ ش أ):

أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينج أن دولتيهما ستعملان على دعم جهود منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية في مجال التحقيق في حالات استخدام السلاح الكيميائي في سوريا.

وذكر البيان المشترك، الذي صدر عقب مباحثاتهما، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين يؤكدان أنه يتعين على كافة الأطراف دعم جهود منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية والمنظمات الأممية المعنية بمسائل السلاح الكيميائي في سوريا بشرط احترام السيادة السورية.

وأضاف البيان أن موسكو وبكين يؤيدان إجراء تحقيق مستقل ومتعدد الجوانب للحصول على أدلة قاطعة وتحديد ملابسات هذه الحوادث والخروج باستنتاجات يمكن التأكد منها، معربًا عن إدانة الجانبين لأي استخدام للأسلحة كيميائية من قبل أي كان وفي أي مكان.

وذكر البيان أيضًا أن الطرفين يوليان اهتمامًا كبيرًا للوضع في أفغانستان، ويعتقدان أن مشكلة الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات واللاجئين تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة.

وأعربا عن قلقهما إزاء انتشار وتكثيف المنظمات الإرهابية والمتطرفة في أفغانستان، وفي المقام الأول تنامي نفوذ الجناح الأفغاني للتنظيم الإرهابي الدولي "داعش".

وأوضح أن موسكو وبكين يلاحظان زيادة التهديد الإرهابي في منطقة آسيا الوسطى، وأعربا عن استعدادهما لبذل جهود منسقة لتعزيز الأمن والتنمية في آسيا الوسطى، جنبا إلى جنب مع دول المنطقة لتعزيز مكافحة الإرهاب وحماية القانون والتعاون في مجال الأمن ودعم تحقيق دول المنطقة للسلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية.

هذا المحتوى من

e9629829c6.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قصف وأضرار مادية وقتلى في دير الزور السورية

    قصف وأضرار مادية وقتلى في دير الزور السورية

    أخبار
  • روسيا والصين تتفقان على السعي لوقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية

    روسيا والصين تتفقان على السعي لوقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية

    أخبار
  • السلطات الألمانية لم تتحقق من هوية 3638 سوريا وعراقيا

    السلطات الألمانية لم تتحقق من هوية 3638 سوريا وعراقيا

    أخبار
  • قبل لقائهما الأول.. ملفات ساخنة على طاولة ترامب وبوتين

    قبل لقائهما الأول.. ملفات ساخنة على طاولة وبوتين

    أخبار

إعلان

2f1a9fdf25.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية

الجمهوريون ينتقدون أحدث تصريحات ترامب بشأن مسيرة القوميين

الجمهوريون ينتقدون أحدث تصريحات ترامب بشأن مسيرة القوميين