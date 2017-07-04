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حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض يطعن في نتيجة الاستفتاء

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مصراوي Masrawy

حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض يطعن في نتيجة الاستفتاء

07:02 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض يطعن في نتيجة الاستفتاء

حزب الشعب الجمهوري التركي

إسطنبول - (د ب أ):
تقدم حزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض في تركيا، اليوم الثلاثاء، بطعن لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج ضد نتيجة الاستفتاء الذي أجري قبل نحو شهرين ونصف الشهر في تركيا والذي يهدف بشكل أساسي للانتقال بنظام الحكم في تركيا إلى النظام الرئاسي وذلك حسبما أكد المتحدث باسم الحزب بولنت تزجان في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية.

وكان رئيس الحزب كمال قليتش دار أوغلو قد وقع الطعن أمام عدسات الكاميرا صباح اليوم وقال: "لقد فقد الاستفتاء شرعيته بقدر كبير".

ووافق الأتراك في 16 أبريل الماضي وبأغلبية ضئيلة على اعتماد النظام الرئاسي الذي يعطي الرئيس التركي صلاحيات أكبر.

وتطعن المعارضة التركية في نتائج الاستفتاء وتتهم الإسلامية المحافظة بالغش.

ورفضت اللجنة الانتخابية العليا طلب المعارضة إلغاء نتيجة الاستفتاء.

وانتقد بولنت تزجان عدم قابلية قرارات اللجنة للطعن مما يعني إغلاق الطريق أمام الطعون داخل تركيا وقال: "لا نستطيع المطالبة بحقوقنا أمام المحكمة" وإن الحزب ينتقد في الطعن أيضًا عدم توفر سبل قانونية أمام الحزب للطعن في نتائج الاستفتاء وأن ذلك مخالف لميثاق حقوق الإنسان بالإضافة إلى أن الحزب يرى أن هناك انتهاكًا ضد الحق في التنظيم وما يعنيه ذلك من تقييد حرية الرأي وانتهاك الحق في إجراء انتخابات حرة".

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