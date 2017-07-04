أخبار عاجلة

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي -
صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم -
قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة" -
ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر -
إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية -
بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج -
في ورش "أضف".. أيام الصيف "ضحك ولعب ومدرسة” -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ على معسكر سعودي بجيزان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ على معسكر سعودي بجيزان

06:59 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ على معسكر سعودي بجيزان

الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ على معسكر سعودي

صنعاء - (د ب أ):
أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الثلاثاء، إطلاق صاروخ على معسكر للجيش السعودي في منطقة جيزان.

وقال مصدر عسكري موالي للحوثيين لوكالة الأنباء "سبأ" الخاضعة لسيطرتهم، إن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ " زلزال 2 " معسكر المعزاب.

وأضاف المصدر: "أن الصاروخ أصاب هدفه مخلفًا خسائر في صفوف العدو (الجيش السعودي) وعتاده العسكري".

وحتى الآن لم تصدر قوات التحالف العربي، أي تصريح بخصوص ذلك.

وبشكل متكرر يعلن الحوثيون عن إطلاقهم صواريخ باليستية باتجاه الأراضي ، ويتحدثون بأنها تحقق إصابات مباشرة، غير أنه في العادة ينفي التحالف العربي مزاعم الحوثيين ويؤكد بأنه تم اعتراضها.

وتشهد اليمن حربًا منذ أكثر من عامين، بين القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، المدعومة بطيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، من جهة، ومسلحي الحوثي وحلفائهم من جهة أخرى، مخلفة أعدادًا كبيرة من القتلى والجرحى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "أطباء بلا حدود" تدعو إلى زيادة المساعدات لمواجهة "الكوليرا" في اليمن

    أخبار
  • الدفاع الجوي الإماراتي يعترض صاروخا باليستيا فوق محافظة مأرب اليمنية

    الدفاع الجوي الإماراتي يعترض صاروخا باليستيا فوق محافظة مأرب اليمنية

    أخبار
  • إصابة سعوديين بنجران إثر مقذوف أطلقته عناصر حوثية من الأراضي اليمنية

    إصابة سعوديين بنجران إثر مقذوف أطلقته عناصر حوثية من الأراضي اليمنية

    أخبار
  • مقتل القيادي الحوثي مبارك المشن بعملية نوعية للتحالف العربي في مأرب

    مقتل القيادي الحوثي مبارك المشن بعملية نوعية للتحالف العربي في مأرب

    أخبار

إعلان

61221706b9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟

قرقاش عن استضافة السعودية لحُجاج قطر: مبادرة حليمة وكريمة

قرقاش عن استضافة السعودية لحُجاج قطر: مبادرة حليمة وكريمة