الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ على معسكر سعودي بجيزان

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الثلاثاء، إطلاق صاروخ على معسكر للجيش السعودي في منطقة جيزان.

وقال مصدر عسكري موالي للحوثيين لوكالة الأنباء "سبأ" الخاضعة لسيطرتهم، إن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ " زلزال 2 " معسكر المعزاب.

وأضاف المصدر: "أن الصاروخ أصاب هدفه مخلفًا خسائر في صفوف العدو (الجيش السعودي) وعتاده العسكري".

وحتى الآن لم تصدر قوات التحالف العربي، أي تصريح بخصوص ذلك.

وبشكل متكرر يعلن الحوثيون عن إطلاقهم صواريخ باليستية باتجاه الأراضي السعودية، ويتحدثون بأنها تحقق إصابات مباشرة، غير أنه في العادة ينفي التحالف العربي مزاعم الحوثيين ويؤكد بأنه تم اعتراضها.

وتشهد اليمن حربًا منذ أكثر من عامين، بين القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، المدعومة بطيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، من جهة، ومسلحي الحوثي وحلفائهم من جهة أخرى، مخلفة أعدادًا كبيرة من القتلى والجرحى.