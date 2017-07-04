مؤسسة مالية إماراتية تتوقع ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنسبة 10%

القاهرة - (أ ش أ):

توقع بنك الاستثمار الإماراتي "أرقام كابيتال"، المتخصص في تقييم الأسواق الناشئة والواعدة، ارتفاع قيمة الجنيه المصري 10 % أو أكثر خلال العام المالي الجاري 2017/2018 بدعم تحسن عائدات قطاع السياحة.

وأبقى البنك الاستثماري، في تقرير صادر، اليوم الثلاثاء، على توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 3.8 % في العام المالي 2016/2017، و4.5 % في العام المالي 2017/2018، و5.5% في العام المالي 2018/2019، و6.2 % في العام المالي 2019/2020.

وتوقع التقرير تلقي مصر الشريحة الثانية من برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار خلال أسبوع أو اثنين، بعدما تلقى تحريك أسعار الطاقة ملاحظة إيجابية من جانب مسؤولي صندوق النقد الدولي تجاه السلطات المصرية.

واعتبر التقرير أن قرار الحكومة بتحريك أسعار المنتجات البترولية، الخميس الماضي، بمثابة تأكيد من جانب الحكومة على التزامها بخطط الإصلاح وببرنامج صندوق النقد الدولي.

ووصفت "أرقام كابيتال" خطوة الحكومة بتحريك أسعار الوقود للمرة الثانية في ثمانية أشهر بأنه قرار جيد ويمهد الطريق نحو تحقيق انتعاش تدريجي خلال عام 2018.

وأشار البنك الاستثماري إلى أن الحكومة تستهدف من خلال الإصلاحات الشاملة إعادة هيكلة الخدمات العامة بشكل صحيح من أجل حماية الفقراء، لتصبح بذلك الجولة التالية من خطط الإصلاح التي تحقق نموًا مرتفعًا في مصر في الفترة المقبلة.