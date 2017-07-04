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غرفة التجارة الألمانية: أسلوب ترامب سيؤدي إلى حرب تجارية مع أمريكا

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مصراوي Masrawy

غرفة التجارة الألمانية: أسلوب سيؤدي إلى حرب تجارية مع أمريكا

06:52 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

غرفة التجارة الألمانية: أسلوب ترامب سيؤدي إلى حرب تجارية مع أمريكا

دونالد ترامب

برلين - (أ ش أ):

حذرت غرفة التجارة الألمانية من أن الأسلوب الحالي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيؤدي إلى إشعال حرب تجارية بين البلدين، مؤكدة أن الشركات الألمانية من بين أكبر مقدمي الوظائف بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال رئيس العلاقات الخارجية بالغرفة فولكر تراير: "نعيش في عالم لا يمكن أن نستبعد منه وقوع حربًا تجارية"، وأعرب عن قلقه من رغبة الإدارة الأمريكية التعامل على أساس العجز التجاري الأمريكي.

يشار إلى أن خلافات تجارية يتوقع أن تسيطر على قمة العشرين التي تستضيفها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمدينة هامبورج، الأسبوع الحالي، والتي يحضرها ترامب والرئيس الصيني شي جينبينج والذي يتوقع أن يشهد بدايات حرب تجارية بسبب استهداف ترامب للصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وحذر ترامب من فرض ضريبة تصل إلى 35 % على صادرات السيارات الألمانية من طراز بي إم دبليو بسبب خطط الشركة لبناء مصنع جديد لسياراتها في المكسيك لتصدير إنتاجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقول ميركل إنها ستعمل على التوصل إلى حلول وسط مع ترامب في القمة لكن الخلافات التجارية الأساسية لا تزال موجودة بسبب قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق الموقع في 2015 حول محاربة الاحتباس الحراري.

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