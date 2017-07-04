صحيفة: يوفنتوس يرفض عرض تشيلسي لضم «ساندرو»

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أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الثلاثاء، أن نادي يوفنتوس رفض عرضًا مقدمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، من أجل التعاقد مع أليكس ساندرو ظهير أيسر الفريق، هلال فترة الإنتقالات الجارية.

وكشفت صحيفة " توتو سبورت" الإيطالية، أن يوفنتوس رفض العرض المقدم بقيمة 60 مليون يورو، الذ قدمه النادي الإنجليزي لضم اللاعب البرازيلي خلال الميركاتو الحالي.

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وأضافت الصحيفة، أن إدارة السيدة العجوز، لن تقبل بالتخلي عن اللاعب بأقل من 70 مليون يورو.

يذكر أن إدارة يوفنتوس تسعى إلى تمديد عقد ساندرو، ورفع راتبه للحفاظ عليه من العروض المغرية المقدمه له.