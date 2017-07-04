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برلماني عن «الإسكان الاجتماعي»: هناك شباب لا يستطيعون دفع 9000 جنيه مقدم

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برلماني عن «الإسكان الاجتماعي»: هناك شباب لا يستطيعون دفع 9000 جنيه مقدم برلماني عن «الإسكان الاجتماعي»: هناك شباب لا يستطيعون دفع 9000 جنيه مقدم

التحرير

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تقدم النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجه إلى وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولي، بشأن زيادة نسبة الشقق المخصصة للإيجار في الإسكان الاجتماعي إلي 25 %من شقق الإسكان الإجتماعي، نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها .

وأوضح عبد العزيز، في طلبه،  أن الإسكان الإجتماعي هدفه خدمة الشباب محدودي الدخل، وتحقيقا لهذه الفلسفة تم إنشاء مشروع الإسكان الإجتماعي لحصول أكبر نسبه من الشباب الفقراء علي هذه المساكن  وتمليكها  لهم، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الشباب لا يستطيعون دفع مقدم هذه الشقق الذى يصل لـ9000 جنيه، ودفعة الإستلام تبدأ من 35000 جنيه.

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وتابع: "في ظل إنشاء الدولة أكثر من 540 ألف وحدة، وتوافر أعداد كبيرة من هذه الشقق يجب أن  يكون هناك جزء للأشد فقرا من الشباب".

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التحرير

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