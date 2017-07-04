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وزير الصحة: ننتج 40% من احتياجات السوق لـ«الأنسولين»

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وزير الصحة: ننتج 40% من احتياجات السوق لـ«الأنسولين» وزير الصحة: ننتج 40% من احتياجات السوق لـ«الأنسولين»

التحرير

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أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أن شركة المهن الطبية للأنسولين، التى تمتلك شركة "أكاديما" التابعة للدولة 44% منها، تنتج 40% مما يحتاجه السوق من الأنسولين.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية اليوم لمصنع المهن الطبية للأنسولين بمدينة السادس من أكتوبر فى إطار النهوض بالصناعة المحلية للدواء.

وأضاف الوزير أن احتياجات المصريين السنوية من الأنسولين تبلغ 10 ملايين عبوة، ينتج منها المصنع 40%، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع 12 مليون عبوة، حيث يستطيع أن ينتج 120% من احتياجات السوق بفضل طاقته الإنتاجية الكبيرة.

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وأكد وزير الصحة والسكان وجود مخزون استراتيجى آمن من الدواء، لافتا إلى أن الدولة أصبحت لها درع وسيف فى صناعة الدواء، من خلال شركة أكاديما، التى تمتلك 19 مصنعا للدواء.

وأضاف أن القيادة السياسية تسعى بالنهوض بصناعة الدواء، لافتا إلى أن تمتلك المناخ الخصب لصناعة الدواء.

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التحرير

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