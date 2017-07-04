أخبار عاجلة

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي -
صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم -
قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة" -
ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر -
إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية -
بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج -
في ورش "أضف".. أيام الصيف "ضحك ولعب ومدرسة” -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

صور| «روتاري الإسكندرية» يدشن مشروع زراعة مليون و200 ألف شجرة

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

دشن نادى روتاري شرق الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مشروع لزراعة مليون و200 ألف شجرة بمركز ومدينة برج العرب، كمرحلة أولى، تحت رعاية محافظ روتاري ، حمادة زهران.

قال ممدوح حسني، رئيس النادي، في تصريح صحفي، إن النادي ينتوي زراعة مليون شجرة، واليوم شهد زراعة أول 100 شجرة.

وأضاف حسني أن النادى بصدد إبرام عدة مذكرات تفاهم مع عدد كبير من الجهات المعنية، لاستكمال عدد ـكبر من الشجر المثمر والزينة في جميع أنحاء مصر.

وأشار إلى أنه تم اختيار زراعة شجر مثمر، ليتماشى مع السياسة التي ينتهجها النادي، في اختياره لمشاريع التنمية المستدامة، حيث يضمن مردودا للاستثمار بيئيا واقتصاديا ومجتمعيا.

شاهد أيضا

245c57a49a.jpg

f6e7649c0f.jpg

9dab44295c.jpg

6feeeee706.jpgb61f4d004b.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري