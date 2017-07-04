صور| «روتاري الإسكندرية» يدشن مشروع زراعة مليون و200 ألف شجرة

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دشن نادى روتاري شرق الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مشروع لزراعة مليون و200 ألف شجرة بمركز ومدينة برج العرب، كمرحلة أولى، تحت رعاية محافظ روتاري مصر، حمادة زهران.

قال ممدوح حسني، رئيس النادي، في تصريح صحفي، إن النادي ينتوي زراعة مليون شجرة، واليوم شهد زراعة أول 100 شجرة.

وأضاف حسني أن النادى بصدد إبرام عدة مذكرات تفاهم مع عدد كبير من الجهات المعنية، لاستكمال عدد ـكبر من الشجر المثمر والزينة في جميع أنحاء مصر.

وأشار إلى أنه تم اختيار زراعة شجر مثمر، ليتماشى مع السياسة التي ينتهجها النادي، في اختياره لمشاريع التنمية المستدامة، حيث يضمن مردودا للاستثمار بيئيا واقتصاديا ومجتمعيا.