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البرلمان يوافق بشكل نهائى على موازنة 2017-2018

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البرلمان يوافق بشكل نهائى على موازنة 2017-2018 البرلمان يوافق بشكل نهائى على موازنة 2017-2018

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وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017-2018، والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع موازنة الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 ، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة 2017-2018 والجداول والتأشيرات العامة الملحقة به.

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جاء ذلك فى الجلسة العامة، الثلاثاء، بعد مراجعة مجلس الدولة، حيث وافق الأعضاء أيضًا على مشروعات قوانين ربط موازانات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018 وعددها 48 هيئة والتأشيرات الملحقة بها، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2017-2018 والتأشيرات العامة الملحقة به، كما وافق على مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2017-2018 والتأشيرات الملحقة بها، حيث قدر الباب الأول (الأجور والتعويضات) بقيمة 803.5 مليون جنيه، والباب الثاني (شراء السلع والخدمات) 500 مليون جنيه، والباب الثالث (شراء الأصول غير المالية) 80 مليون جنيه، بإجمالي نحو مليار و300 مليون جنيه.
 

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