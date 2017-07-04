وقفة لـ«المحرومين» من وحدات إسكان 2008 بالشرقية: «خدعونا»

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كتب:- إسلام عبد الخالق

نظم عدد من حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية، أمام مبنى ديوان عام المحافظة، اعتراضا على عدم حصولهم على الوحدات المُخصصة لهم في قرعة المحافظة سنة 2008.

يقول محمود عبد الله، أحد المحتجين، إنهم تعرضوا للخداع والمتاجرة بأحلامهم؛ بعدما سددوا مبلغ 5 آلاف جنيه مقدم الحجز سنة 2008، وتم إدراج أسمائهم في الكشوف وإخبارهم بأماكن وأرقام الواحدات الخاصة بهم، إلا أنهم فوجئوا بعد ذلك ببيع الوحدات بقرار من اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، في مزاد علني.

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وذكرت نجلاء عبد الله، ربة منزل، من مدينة الزقازيق، أنها فور تقدمها لحجز وحدة سكنية في قرعة الإسكان الاجتماعي سنة 2008، تم إبلاغها بأحقيتها في الحصول على وحدة بمنطقة أرض «النقراشي».

وأضافت، نجلاء، أنها فور سداد المبالغ المالية الخاصة بدفعات من ثمن الوحدة السكنة الخاصة بها، فوجئت بقرار محافظ الشرقية، ببيع الوحدات السكنية لأعلى سعر من خلال المزاد العلني.

من جانبه، أكد مصدر بالعلاقات العامة لمحافظة الشرقية، أنه سيتم رفع شكوى المواطنين للمحافظ، لفحصها والبت في طلباتهم.