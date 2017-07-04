"صحة الإسكندرية" تشن حملة تفتيش على منشآت غذائية

الإسكندرية - أ ش أ:

أعلن الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية شنت حملة تفتيش على عدد من المنشآت الغذائية على طريق الكورنيش، شملت مطاعم وكافيهات ومحال بقالة ومحال بيع العصائر والحلويات والباعة الجائلين، وذلك للتأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة لإحكام السيطرة على الأسواق ومنع تداول أي أغذية تشكل تهديد لصحة المواطنين.

وقال رأفت شوقي، مراقب عام الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، إن حملة التفتيش ضبطت منشأتين بهما خطر داهم على الصحة العامة، ما يستوجب غلقهما، وهما مقهى بالعصافرة ومطعم لبيع البيتزا بكورنيش العصافرة، علاوة على 15 منشأة تعمل دون ترخيص، ما يستوجب غلقها إداريًا، إذ تمت مخاطبة الجهات المختصة بذلك.

وأضاف شوقي أنه تم تحرير 107 محاضر جنحة غذائية منها 57 محضرًا لعدم حمل متداولي الأغذية شهادات صحية، و31 محضرًا لعدم استيفاء المنشآت لشروط النظافة، و18 محضرًا لعدم وجود رخصة بائع متجول، فضلاً عن سحب 15 عينة وإرسالها للمعامل المركزية بمديرية الشؤون الصحية لفحصها، وإعدام 110 كيلو جرامات أغذية طازجة و22 لترًا مشروبات لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.​