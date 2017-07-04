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البرلمان يوافق على 5 مشروعات قوانين للترخيص للوزير للبحث عن البترول

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البرلمان يوافق على 5 مشروعات قوانين للترخيص للوزير للبحث عن البترول البرلمان يوافق على 5 مشروعات قوانين للترخيص للوزير للبحث عن البترول

التحرير

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وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على 5 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول بالبحث عن البترول في الصحراء الغربية.

وتتضمن مشروع قانون مقدم من بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيجيبت أن في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال أم بركة بالصحراء الغربية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنيرجي إنترناشيونال القابضة للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية.

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كما تتضمن القائمة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب الرزاق بالصحراء الغربية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي للبحث عن البترول واستغلاله بجنوب علي الشاويش بالصحراء الغربية.

في السياق ذاته تضمنت القائمة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنيرجي إنترناشيونال القابضة للبحث عن البترول واستغلال منطقة غرب بدر الدين بالصحراء الغربية.

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التحرير

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