رئيس الوزراء يتابع خطة استرداد أراضي الدولة مع المحافظين

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كتب:- محمد العمدة

عقد شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس المحافظين، بحضور بعض الوزراء.

وصرح اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، بأنه تم خلال الاجتماع متابعة سير إجراءات إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة في مختلف المحافظات.

وأضاف أبو زيد أن اجتماع مجلس المحافظين، ناقش جهود التنسيق مع مختلف جهات الولاية على الأراضي، ومراجعة التصور النهائي لسبل الاستفادة من الأراضي المستردة على الوجه الأمثل.

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وتابع رئيس الوزراء مع المحافظين سير الأوضاع، بعد قرار تحريك سعر الوقود، بجانب الاتفاق على تعريفة محددة لنقل أسطوانات البوتاجاز.

وأشار أنه تم الاتفاق علي السماح بتقنين الأوضاع، وأنه لن تزال شجرة منتجة أو زرع منتج، مع استمرار المحافظات في إعداد الملفات الخاصة بتقنين الأوضاع، مع القيام بتسجيل وحصر كافة قطع الأراضي.