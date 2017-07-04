الحكومة تنفي 7 شائعات أبرزها فرض ضرائب على «فيسبوك»

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وقال مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إن ما تردد بشأن زيادة أسعار برامج الحج السابق إعلانها لأعضاء الجمعيات الأهلية نتيجة ارتفاع سعر البنزين‏، أمر غير صحيح على الإطلاق، موضحا أن المركز تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتى أكدت أنه لا تغيير في أسعار حج الجمعيات هذا العام، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المركز أن جميع الحجاج التابعين لها والبالغ عددهم 12 ألف حاج قاموا بسداد تكلفة برامج الحج ‏المعلنة خلال شهر مايو، ونجحت الوزارة في إبرام كل تعاقداتها وسداد كل الالتزامات المالية ‏الخاصة بموسم الحج.

وحول ما تردد عن وجود دراسة أو نية لدى وزارة المالية لفرض ضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسـبوك"، أكد المركز أن وزارة المالية أوضحت أن هذا الخبر عارٍ تماما عن الصحة، لافتا إلى أن ما تردد عن تضمن قانون الضريبة على القيمة المضافة، فرض ضرائب على الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها "فيسـبوك" لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن هذه الحسابات الإلكترونية هي خدمات مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين ولا يمكن فرض ضرائب عليها.

وبشأن زيادة أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بعد زيادة أسعار الوقود، أكد المركز، أنه بالتواصل مع اللواء رزق أبو علي، رئيس هيئة النقل العام، نفى صحة تلك المعلومات جملة وتفصيلاً، وأكد أنه لم يتم فرض أي زيادة جديدة على أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام، مضيفا أن تلك الأتوبيسات أنشأت لخدمة محدودي الدخل.

وأوضح رئيس الهيئة أن هيئة النقل العام لا تملك حرية رفع أسعار تعريفة الركوب من تلقاء نفسها، حيث يوجد قواعد تحددها الدولة لذلك.

وحول ما تردد عن ضعف قيمة الزيادات المقررة على المعاشات التأمينية وكونها غير متناسبة مع الزيادات المبالغ فيها في ‏أسعار كل السلع والخدمات الأمر الذي يعكس عدم جدواها، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن الزيادة التي تم منحها لأصحاب المعاشات بداية من يوليو الجاري ارتفعت من 10% خلال الأعوام المالية السابقة إلى نسبة زيادة تتراوح ما بين (15-30%) خلال العام المالي 2017-2018.

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ونفى مركز المعلومات ما أثير بشأن تأجيل صرف علاوة الغلاء الاستثنائية والمقدرة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، موضحا التزام وزارة المالية بصرف العلاوة تضاف إلى العلاوة الدورية السنوية التي ينص عليها القانون والمقدرة بـ7%، ليكون إجمالي العلاوتين 14%، وبحد أدنى 130 جنيها.

وأضافت المالية أنه سيتم أيضا صرف علاوة الغلاء الاستثنائية بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تضاف إلى العلاوة الدورية السنوية المقدرة بـ10%، ليكون إجمالي العلاوتين 20%، بحد أدنى 130 جنيها.

كما نفت الوزارة ما تداولته العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي باتجاه الحكومة لرفع الدعم كلياً عن المحروقات خلال الـ8 أشهر المقبلة، مؤكدة أن حقيقة الأمر تتمثل في أن البيان الصحفي الذى صدر حول رفع الدعم عن المحروقات كان به خطأ غير مقصود فيما يتعلق بهذا الشأن.

وأكد مركز المعلومات أنه لم يصرح على الإطلاق بخصوص رفع الدعم نهائيا عن المحروقات.

كما نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما أثير بشأن عدم جدوى زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها، في ظل ارتفاع أسعار السلع التموينية.