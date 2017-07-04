تباين فى مؤشرات البورصة فى ختام التعاملات ورأسمالها يخسر 100 مليون جنيه

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 100 مليون جنيه .

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى "إيجي إكس 30 “ لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.72 % ليصل إلى مستوى 13334.78 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70” للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.4 % ليغلق عند مستوى 664.36 نقطة ،وهبط مؤشر "إيجي إكس 100” الأـوسع نطاقا بنسبة 0.77 % ليصل إلى مستوى 1526.79 نقطة .

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ومالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافى مشتريات 23.9 مليون جنيه و 35.5 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافى مبيعات 59.4 مليون جنيه .