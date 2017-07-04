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حجازي: إعلان نتائج الثانوية العامة 20 يوليو «واللي هيسرب نتيجة هسجنه»

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حجازي: إعلان نتائج الثانوية العامة 20 يوليو «واللي هيسرب نتيجة هسجنه» حجازي: إعلان نتائج الثانوية العامة 20 يوليو «واللي هيسرب نتيجة هسجنه»

التحرير

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كشف الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم ، أن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة في الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، جاء ذلك خلال كلمته أثناء مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: 

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من التصحيح يوم ١٠ يوليو على أن تعلن النتائج في الأسبوع الثالث من يوليو. وحذر من تسريب النتائج قبل إعلانها رسميا وقال  "اللي هيطلع نتيجة هسجنه وزارة التربية  والتعليم قادرة على عدم تسريب النتائج". 

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وشدد حجازي على عدم حدوث  تسريب لأي امتحانات أو خروج ورقة مشابهة أو مطابقة كانوا لورق الامتحانات.
 وأشار إلى الاستعانة بشركة فالكون في تامين  ٧٥ لجنة امتحان، لافتا الى ضبط حالات غش وصلت إلى أن "واحد كان يمتحن مكان شخص ".

وبشأن المواد التي  أثارت شكاوى الطلاب مثل الفيزياء والكيمياء واللغة الانجليزية قال حجازي: "نتائج العينة العشوائية معبرة عن مستويات الطلاب"، مشيرا إلى حصول عدد منهم على الدرجات النهائية في هذه المواد. وأكد على  انتهاء عصر  الغش الالكتروني وأن الوزارة تحتاج للعمل على إنشاء مطبعة خاصة بها ويجب العمل على ذلك من الآن.

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التحرير

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