وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى شربين تمهيدًا لافتتاحه

المنصورة - أ ش أ:

تفقد وكيل وزارة الصحة في الدقهلية الدكتور سعد مكي، اليوم الثلاثاء، مستشفى شربين المركزي؛ لمتابعة آخر أعمال التطوير بأقسام العناية والحضانات داخل المستشفى، تمهيدًا لافتتاحها الأسبوع المقبل.

وأكد مكي، في تصريح اليوم الثلاثاء، أهمية دور المجتمع المدني ورجال الأعمال وفاعلي الخير في المساعدة على التطوير والتجديد؛ ما يساعد في النهوض بالخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

وتفقد وكيل الوزارة، يرافقه مديرو الإدارات الفنية للطب العلاجي بالمديرية ومدير المستشفى ورؤساء الأقسام، أعمال التطوير بقسم العناية العامة، والتي تتم بمشاركة المجتمع المدني، حيث تم تجديد شبكات الغاز بالكامل، وزيادة عدد أسرة العناية.

كما تفقد قسم الحضانات الذي تم توسعته وتجديده ليصبح عدد الحضانات به 29 حضانة، وكذلك قسم عناية القلب وقسم الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية والخدمات المكملة.

واطمأن الدكتور مكي على جميع الاستعدادات وحسن سير العمل وتواجد الأطباء والتمريض، وكذلك توافر الأدوية والمستلزمات، ومراجعة سجلات المرضى ومراجعة مؤشرات أداء المستشفى.​