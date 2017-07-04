أخبار عاجلة

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي -
صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم -
قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة" -
ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر -
إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية -
بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج -
في ورش "أضف".. أيام الصيف "ضحك ولعب ومدرسة” -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

استغاثة يمنية للمنظمات الدولية لتقديم المعونات الطبية لمواجهة الكوليرا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

استغاثة يمنية للمنظمات الدولية لتقديم المعونات الطبية لمواجهة الكوليرا

05:39 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

استغاثة يمنية للمنظمات الدولية لتقديم المعونات الطبية لمواجهة الكوليرا

المساعدات الطبية لمواجهة الكوليرا

صنعاء - (أ ش أ):

أطلقت السلطة المحلية في محافظة الضالع اليمنية اليوم، الثلاثاء، نداء استغاثة للمنظمات الدولية لتقديم المعونات الطبية لمواجهة وباء الكوليرا.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) أن "مستشفى النصر العام" هو المستشفى الحكومي الوحيد في مركز محافظة الضالع واستقبل أكثر من 60 حالة إصابة بالكوليرا، مشيرة إلى أن أعداد المصابين بالوباء تفوق إمكانيات المستشفى المحدودة لاستقبال حالات إصابة جديدة، في وقت تعاني فيه المستشفى من نقص في الأدوية والطواقم الطبية.

وطالب مدير مكتب الصحة في الضالع، فرق الاستجابة السريعة بأن تقوم بدورها بالنزول إلى المناطق التي تنعدم فيها الخدمات الصحية للتقصي ومعرفة وضع المجتمع في إطار المناطق التي لا توجد فيها خدمات صحية.

يُشار إلى أن محافظ الضالع قال - في وقت سابق - إن منظمة الصحة العالمية ساهمت في مواجهة الوباء بالمحافظة بتقديم 15 سريرا، منها 10 أسرة في مستشفى النصر بمركز المحافظة، و5 أسرة في مركز السلام شمال الضالع.. فيما فتحت منظمة الإنقاذ الدولية 5 محاجر علاجية أخرى، ولكن المحافظة بحاجة إلى مزيد من المراكز العلاجية لأن الدعم لا يغطي الحاجة الكبيرة لتلك العلاجات.

هذا المحتوى من

463d0cbf04.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "أطباء بلا حدود" تدعو إلى زيادة المساعدات لمواجهة "الكوليرا" في اليمن

    أخبار
  • اليمن

    اليمن "يواجه أسوأ تفشي لوباء الكوليرا في العالم"

    أخبار

  • "الصحة العالمية": ارتفاع عدد وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1265 حالة

    أخبار
  • مسؤولة أممية: حالات الكوليرا في اليمن ستتجاوز 300 ألف بحلول سبتمبر

    مسؤولة أممية: حالات الكوليرا في اليمن ستتجاوز 300 ألف بحلول سبتمبر

    أخبار

إعلان

42441f6fa3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - باحث فى معهد واشنطن يكشف كيف كانت تتناول الوكلات الإخبارية الأمريكية فض رابعة والنهضة

8 الصبح - باحث فى معهد واشنطن يكشف كيف كانت تتناول الوكلات الإخبارية الأمريكية فض رابعة والنهضة

كلاسيكو الأرض - حوار مع مانويل بيريز الصحفي بالوكالة الإخبارية الإسبانية حول مباراتي الكلاسيكو

كلاسيكو الأرض - حوار مع مانويل بيريز الصحفي بالوكالة الإخبارية الإسبانية حول مباراتي الكلاسيكو

النشرة الإخبارية - نشرة الساعة الثانية عشر ظهراً بتاريخ 8-8-2017 مع الإعلامية ليلى عمر

النشرة الإخبارية - نشرة الساعة الثانية عشر ظهراً بتاريخ 8-8-2017 مع الإعلامية ليلى عمر

نقيب الصحفيين: "محدش يقدر ينكر وجود المواقع الإخبارية" ​

نقيب الصحفيين: "محدش يقدر ينكر وجود المواقع الإخبارية" ​