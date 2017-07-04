لماذا يتشابه الأزواج مع مرور الوقت في الشكل؟



كتب - هشام عواض:

بعض الأزواج يشابهون مع بعضهم بدرجة كبيرة، ليس فقط من حيث السلوكيات بل ملامح الوجه أيضًا، وربما نظن من أول وهلة أنهم أقرباء، لكن في الواقع أنهم يتشابهون مع مرور الوقت حتى ولو لم يكونوا أقرباء، ويرجع ذلك إلى حدوث تبادل بكتيري بينهما.

وهناك سبب علمي لهذا التشابه والتطابق في حركات عضلات الوجه بين الزوجين مما يؤثر مع الوقت في تشكل الوجه أو أن الأشخاص عادة يختارون الأشخاص الشبيهين لهم أصلاً، فلذلك يبدو لنا و كأنهم متشابهين في الشكل.

وقال مصطفى عابدين، وهو باحث في العلوم، إنه شخصيًا تعرض لهذه الحالة، حيث أنه سوري الجنسية إلا أن ملامحه أسيوية وذلك تأثرًا بزوجته اليابانية.

وأضاف "عابدين"، أن الشكل الخارجي لجميع الكائنات الحية يعود للحمض النووي، لون العيون، لون الشعر، شكل عظام الفك، شكل الأنف، كلها خصائص جينية تنتقل عبر الأجيال و هذا ما يفسر تشابه أفراد العائلة الواحدة. إذاً من أهم العوامل المؤثرة بالشكل الخارجي هي الجينات الوراثية.

وتابع "عابدين"، ويخفى عن العديد من الناس أن تكوين الجسم هو ليس 100% خلايا تحمل المعلومات الجينية. تتكون كتلة الجسم من الناحية العددية 10 بكتريا لكل خلية واحدة من الجسم. هذا يعني أن الجسد من الناحية العددية يتكون من 90% بكتريا و 10% خلايا تحمل الحمض النووي.

وأكد أن هذه البكتريا تقوم بالعديد من الخصائص المفيدة للجسم و هي جزء أساسي و مهم ضمن التوازن العضوي في الجسم. عبر ملايين السنين من التطور تطورت هذه البكتريا مع الجسم و نتج نوع من التوازن بين جهاز المناعة في الجسم و هذه البكتريا، هم يعيشون في الجسم ولذلك يؤدون وظائف هامة لبقاء الجسم بشكل صحي.

والجسم هو ليس فقط خلايا تحمل حمضنا النووي و إنما ترليونات من البكتريا التي تعلمت أن تعيش بنظام و تجانس فيما بينها و بين بقية أعضاء الجسد. وللبكتريا تأثير مباشر على العمل الدماغي و هذا يعني أن لها تأثير مباشر على أعمال الجسم بشكل عام. بالمحصلة هذا يعني أن للبكتريا دور مهم في نمو و تشكل الشكل الخارجي للجسم.

ولهذا نجد أن الأزواج الذين يعيشون مع بعضهم لفترة طويلة يتناقلون البكتريا بسبب العلاقة الجنسية و الحياة اليومية بشكل عام.

هم يعيشون ضمن نفس البيئة المحيطة. يأكلون نفس الطعام ينامون بنفس المكان يستخدمون نفس المواد الكيمائية لقتل البكتريا، يتأثرون بنفس العوامل المحيطة. يتناقلون نفس أنواع البكتريا فيما بينهم لدرجة أنهم يصبحون ضمن نظام عضوي متجانس من البكتريا فيما بينهم.