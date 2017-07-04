تعرف على الرقم القياسي لأندية «البريميرليج» في الميركاتو

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انطلق الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» في عام 1992، بمشاركة 20 فريقًا، برعاية بنك باركليز، ومنذ ذلك الحين وأصبح هو الدوري الأكثر مشاهدةً في العالم، وهو كذلك أكثر دوري ربحًا، كما أنه صاحب المركز الأول في ترتيب الإتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للدوريات من حيث الأداء في البطولات الأوروبية خلال الخمس سنوات الماضية، متفوقًا على الدوري الإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي.

وتمكنت 6 فرق فقط من الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، من مجموع 44 ناديًا نافست على اللقب: مانشستر يونايتد (13 لقبًا)، أرسنال (3 ألقاب)، تشيلسي (5 ألقاب)، بلاكبيرن روفرز (لقب واحد)، مانشستر سيتي (2 ألقاب)، ليستر سيتي (لقب واحد).

وتوج نادي تشيلسي بقيادة مديره الفني الإيطالي أنطونيو كونتي، بالبريميرليج الموسم المنقضي، للمرة الثانية خلال آخر ثلاثة مواسم، وبدأ التنافس فى سوق الانتقالات الصيفية «الميركاتو»، الذى يشهد تنافسا شرسا بين العديد من الأندية على أبرز اللاعبين الموجودين على الساحة، وبالأخص مانشستر سيتى بقيادة مديره الفنى بيب جوارديولا الذى أنهى الموسم خالى الوفاض، للمرة الأولى فى تاريخه التدريبى.

وبدأ الصراع مبكرًا بضم مانشستر سيتي البرتغالي برناردو سيلفا صانع ألعاب موناكو، وإيدرسون مورايس حارس مرمى بنفيكا البرتغالي، كما ضم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح جناح روما الإيطالي، في المقابل ضم مانشستر يونايتد السويدي فيكتور لينديلوف مدافع بنفيكا.

وفيما يلي نستعرض لكم الرقم القياسي لأندية «البريميرليج» في الميركاتو، وفقًا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل»، البريطانية:

أرسنال: مسعود أوزيل من ريال مدريد في سبتمبر 2013، مقابل 42.4 مليون جنيه إسترليني.

بورنموث: ناثان أكي من تشيلسي في يونيو 2017، مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

برايتون: ماثيو رايان من فالنسيا في يونيو 2017، مقابل 6 مليون جنيه إسترليني.

بيرنلي: روبي برادي من نورتيش سيتي في يونيو 2017، مقابل 13 مليون جنيه إسترليني.

تشيلسي: فرناندو توريس من ليفربول في يناير 2011، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

كريستال بالاس: كريستيان بنتيكي من ليفربول في أغسطس 2016، مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.

إيفرتون: جوردان بيكفورد من سندرلاند في يونيو 2017، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

هدرسفيلد تاون: آرون موي من مانشستر سيتي في يونيو 2017، مقابل 10 مليون جنيه إسترليني.

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ليستر سيتي: إسلام سليماني من بورتو البرتغالي في أغسطس 2016، مقابل 29 مليون جنيه إسترليني.

ليفربول: محمد صلاح من روما الإيطالي في يونيو 2017، مقابل 39 مليون جنيه إسترليني.

مانشستر يونايتد: بول بوجبا من يوفنتوس الإيطالي في أغسطس 2016، مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

مانشستر سيتي: كيفين دي بروين من فولفسبورج الألماني في أغسطس 2015، مقابل 55 مليون جنيه إسترليني.

نيوكاسل يونايتد: مايكل أوين من ريال مدريد الإسباني في أغسطس 2005، مقابل 17 مليون جنيه إسترليني.

ساوثهامتون: سفيان بوفال من ليل الفرنسي في أغسطس 2016، مقابل 16 مليون جنيه إسترليني.

ستوك سيتي: جيانيلي إيمبولا من بورتو البرتغالي في فبراير 2016، مقابل 18.6 مليون جنيه إسترليني.

سوانزي سيتي: بورخا جونزاليز من أتليتكو مدريد الإسباني في أغسطس 2016، مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.

توتنهام هوتسبير: موسى سيسوكو من نيوكاسل يونايتد في سبتمبر 2016، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

واتفورد: روبيرتو بيريرا من يوفنتوس الإيطالي في أغسطس 2016، ولم يعلن على قيمة الصفقة بالتحديد.

وست بروميتش ألبيون: ناصر الشادلي من توتتنهام هوتسبير في أغسطس 2016، مقابل 13 مليون جنيه إسترليني.

وست هام يونايتد: أندريه أيو من سوانزي سيتي في أغسطس 2016، مقابل 20.5 مليون جنيه إسترليني.