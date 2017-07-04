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بالصور.. مقتل ملك جمال العراق بعد السخرية من ملامحه

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مقتل ملك جمال العراق بعد السخرية من ملامحه

05:26 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

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كتب - هشام عواض:

الجمال شئ يتميز به بعض النساء والرجال أيضًا، إلا أن هناك لا ينظرون للشخص بأنه جميل ولا ينبغي أن يكون كذلك بل يصل الأمر للعقاب، وهو ما حدث في العراق بعد قتل شخص وسيم كان يلقبه البعض بـ"ملك جمال العراق".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لشاب عراقي وُجد عليه مقتولاً يدعى "كرار نوشي"، وكان يلقب بـ"ملك جمال العراق"، بحسب موقع "سبوتنيك".

وعُثر على جثة "كرار" في العاصمة بغداد، وعليها طعنات عديدة في أماكن مختلفة من جسده مع كدمات تعذيب، بعد ساعات من اختطافه بسبب شائعات روجتها إحدى صفحات الـ"فيسبوك" عن أنه "مثلي" بسبب جمال ملامحه.

وانتشرت  بعض  التعليقات عن "كرار" التى تسخر من مظهره، بسبب شعره الذهبي الطويل وعيونه الملونة المغايرة للملامح العراقية التي يغلب عليها سواد العينيين والشعر الأسود والبني.

وقال صحفي عراقي، يدعى شمخي جبر لموقع سبوتنيك، "إن كرار نوشي، فنان شاب عراقي جميل شعره أصفر طويل، وهذا ما ترفضه

الجماعات المسلحة النافذة في العراق، لأنها تكره الجمال والفن، وتشيع الكراهية والقبح، وكل هذا امتداد لأفعال داعش الأم، إذًا المرجعية واحدة".

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مصراوي Masrawy

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