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قصف وأضرار مادية وقتلى في دير الزور السورية

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مصراوي Masrawy

قصف وأضرار مادية وقتلى في دير الزور السورية

05:29 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

قصف وأضرار مادية وقتلى في دير الزور السورية

ارشيفية

القاهرة- (مصراوي):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط عدة قذائف، بعد منتصف ليل الأثنين- فجر الثلاثاء-، أطلقتها قوات النظام على عدة بلدات بريف مدينة دير الزور، ولم ترد أنباء عن إصابات.

وفي الوقت ذاته، يقول المرصد، ومقره لندن، إن الطائرات الحربية قصفت الطائرات الحربية بعد منتصف ليل أمس، مناطق في أحياء الكنامات والعرفي ومحيط البانوراما ومنطقة جويجة صكر، الواقعين على أطراف مدينة دير الزور، ما تسبب في حدوث أضرار مادية.

وشنت طائرات التحالف الدولي قصف على عدة بلدات في ريف دير الزور الشرقي، ما تسبب في استشهاد رجلين اثنين وسقوط جرحى.

وذكر مصدر ميداني في سوريا أن 4 عسكريين سوريين قتلوا جراء قصف لمسلحي تنظيم داعش، استهدف مروحية تابعة للقوات الحكومية، كانت تفرغ حمولتها من المواد الغذائية في دير الزور، منذ يومين، حسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم".

يُشار إلى أن داعش استطاع السيطرة على معظم أراضي محافظة دير الزور منذ ثلاث سنوات، إلا أن أفراد وجنود الجيش السوري المدعومين من القوات الجوية الروسية ما يزالوا منتشرين في المدينة.

وبسط التنظيم سيطرته على الطريق الواصل بين مطار دير الزور والمناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية في يناير الماضي، ليفصل بذلك مقاتلي الجيش عن بعضهم، إلا أن الاتصال أعيد لاحقا بين القسمين.

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مصراوي Masrawy

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