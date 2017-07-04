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"صيادلة أسوان": إنهاء مشكلة نقص المحاليل الطبية بالمستشفيات قريبًا

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مصراوي Masrawy

"صيادلة أسوان": إنهاء مشكلة نقص المحاليل الطبية بالمستشفيات قريبًا

05:27 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

المحاليل الطبية

أسوان - أ ش أ:
أكد نقيب الصيادلة في أسوان، الدكتور محمد الفاتح، أن العمل جار على إنهاء مشكلة نقص المحاليل الطبية داخل المستشفيات الحكومية الجامعية والعام والمركزية.

وقال نقيب صيادلة أسوان، في تصريح اليوم الثلاثاء، إنه تم طرح المشكلة خلال الاجتماع الإقليمي للصحة بالمحافظة، برئاسة المحافظ اللواء مجدي حجازي، والذي وعد بمخاطبة وزير الصحة، ورؤساء شركات الأدوية لتوفير احتياجات المستشفيات والصيدليات بشكل كامل من المحاليل الطبية لضمان وصولها لمستحقيها بشكل فعلي، والتصدي لظاهرة الاتجار غير المشروع في بيع المحاليل الطبيبة داخل السوق السوداء قبل وصولها إلى الصيدليات.

وأوضح النقيب أنه تقرر تنفيذ حملة موسعة بمشاركة لجنة مختصة من قبل المحافظ والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة والنقابة الفرعية للصيادلة؛ للتفتيش على الصيدليات، في إطار التصدي لظاهرة دخلاء المهنة، والتي تستهدف إغلاق الصيدليات التي يديرها غير المتخصصين على مستوى المحافظة.

وأضاف أنه سيتم أيضًا تنظيم حملة تفتيشية موسعة للتصدي لظاهرة بيع الأدوية داخل العيادات والمراكز الطبية غير المرخصة، مع اقتصار بيعها داخل الصيدليات بحكم القانون، مشيرًا إلى أن هناك عجز في بعض الأصناف الدوائية داخل محافظة أسوان يصل إلى نحو 1000 صنف دوائي، حيث خاطبت فرع النقابة بأسوان وزير الصحة والنقابة العامة للصيادلة وشركات الأدوية؛ لسد العجز منه لتوفير الدواء للمريض.

ونوه إلى أن المشكلة تكمن في ارتفاع الأدوية والتي تواجهها بعض الشركات الدوائية نظرًا لاستيراد أكثر من 90 % من المواد الخام للدواء من الخارج.

هذا المحتوى من

Asha

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