توجيه تهم ضد 14 مسؤولا في فيتنام على خلفية أزمة احتجاز رهائن

هانوي - (د ب أ):

أفاد الإعلام الرسمي في فيتنام بأنه تم توجيه تهم ضد 14 مسؤولا في هانوي اليوم الثلاثاء بسبب ما تردد حول إجراءات انتزاع أرض تسببت في احتجاز رهائن لمدة أسبوع في وقت سابق هذا العام.

وذكر موقع "فيتنام اكسبريس" الإخباري أنه تم توجيه تهمة اختلاس أرض من مزارعين لتطويرها ضد الـ14 مسؤولا ، وذلك بسبب ارتكابهم جريمة توصف في صياغة غامضة بأنها "تسبب في عواقب وخيمة" بسبب "التقصير في واجباتهم".

ومن بين المتهمين قائد الشرطة المحلي.

وتتعلق التهم بنزاع على الأرض في منطقة "ماي دوك" في هانوي في الضواحي الريفية بالعاصمة وقع في أبريل .

واحتجز سكان محليون مسؤولين محليين ورجال شرطة كرهائن في 15 نيسان/أبريل بعد نزاع على الأرض بين قرويين وبين شركة اتصالات تحول إلى أعمال عنف.

وقال الجيش إنه قام بتخصيص الأرض في ثمانينيات القرن الماضي وأنه يعتزم استغلالها في مشروع دفاعي.

وتصاعد الموقف بعد إلقاء القبض بالقوة على زعيم قبلي مسن نقل بعد ذلك إلى المستشفى مصابا بكسور في العظام.

وخلال مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن ، أكد عمدة هانوي ،نجوين دوك تشونج، للقرويين أنه لن تكون هناك إجراءات مقاضاة حسب التقرير.

ورغم فتح تحقيق جنائي الشهر الماضي بشأن ضلوعهم في احتجاز الرهائن ، إلا أنه لم يتم القبض على أي من القرويين.