السلطات الألمانية لم تتحقق من هوية 3638 سوريا وعراقيا

نورنبرج - (د ب أ):

قالت تقارير إعلامية في ألمانيا إن السلطات المعنية لم تستطع حتى الآن التحقق من هوية 3638 لاجئا سوريا وعراقيا.

وذكرت القناة الثانية بالتلفزيون الألماني " زد دى إف " اليوم الثلاثاء نقلا عن الهيئة الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين أن التحقق من هوية هذه المجموعة من المتقدمين بطلبات لجوء أمر محفوف بالمخاطر لأن موظفي الهيئة لا يتحققون من هوية المتقدمين بطلبات لجوء مباشرة من خلال الحديث مع المتقدمين بل يكتفون بمجرد ملء استبيان عن هويتهم.

من جانبها أكدت متحدثة باسم الهيئة في رد على سؤال بهذا الشأن من وكالة الأنباء الألمانية، ضرورة الانتهاء وبأثر رجعي من تسجيل هؤلاء الأشخاص الذين تقدموا عام 2015 بطلبات لجوء.

وكانت الهيئة قد أقرت مطلع يونيو المنصرم بأنه و خلافا لبيانات سابقة صادرة عنها فإنها لا تأخذ بصمات جميع اللاجئين في ألمانيا وصورهم وأن الولايات الألمانية أبلغتها العام الماضي بأنها تحصر أسماء جميع المتقدمين بطلبات لجوء "ولكن هناك الآن معلومات حديثة من هذه الولايات تفيد بأنه لم يتم حصر أسماء جميع اللاجئين".