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بلطجيان يعتديان على ضابط ويحاولان سرقته بمدينة نصر

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مصراوي Masrawy

بلطجيان يعتديان على ضابط ويحاولان سرقته بمدينة نصر

04:47 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

بلطجيان يعتديان على ضابط ويحاولان سرقته بمدينة نصر

المتهمين

كتب – فتحي سليمان:

اعتدى بلطجيان على ضابط بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، وقاما بسرقة متعلقاته بأسلوب الخطف، ما أسفر عن سقوط طفله كان يحمله، وإصابته بكدمات بأماكن متفرقة بالجسد.

التفاصيل بدأت اثناء استغاثة النقيب علي عبد الناصر 26 سنة، مقيم بمنطقة النزهة، بقوات الأمن مؤكداً أنه تعرض اثناء سيرة حاملاً طفله محمد، فوجئ بقيام بلطجيان ادلى بأوصافهما يستقلان "توك توك"، وقاما بخطف حقيبة يده بداخلها هاتفه المحمول، ونتج عن ذلك سقوط الطفل فوق الأرض، وإصابته بكدمات متفرقة بالجسم.

تتبع رجال المباحث خط سير هروب المتهمان وتمكنوا من ضبطهما وهما كلاً من (خالد م 19 سنة، عاطل)، و(قطب م 18 سنة، سائق) اثناء استقلالهما "توك توك " مستخدم في ارتكاب الواقعة وبحوزتهما بعض مسروقات الضابط.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبعرض المضبوطات على المجني عليه تعرف عليها واتهمهما بالسرقة وإصابة نجله.

تحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة بإحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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