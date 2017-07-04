وقفة احتجاجية للمتضررين من قرعة إسكان 2008 بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

نظّم عدد من المواطنين بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان عام المحافظة؛ اعتراضًا على عدم حصولهم على الوحدات السكنية المُخصصة لهم في قرعة 2008.

وقالت "نجلاء عبد الله علي"، ربة منزل، من مدينة الزقازيق: "إنها تقدمت لحجز وحدة سكنية في قرعة الإسكان الاجتماعي عام 2008، وجرى إبلاغها بأحقيتها في الحصول على وحدة بمنطقة أرض "النقراشي"، إلا أنها فور سداد المبالغ المالية الخاصة بالوحدة، فوجئت ببيع الوحدات السكنية للمواطنين عن طريق المزاد العلني، بأعلى سعر".

وأضاف "محمود محمد"، أحد المحتجين، أنهم تعرضوا لعملية خداع كبرى؛ بعدما دفعوا 5 آلاف جنيه مقدم الحجز سنة 2008، حيث أدرجت أسماؤهم في الكشوف وإخبارهم بأماكن وأرقام الوحدات الخاصة بهم، غير أنهم فوجئوا بعد ذلك ببيع الوحدات بالمزاد العلني.

من جانبه، أكد مصدر بالعلاقات العامة لمحافظة الشرقية، أنه سيتم رفع شكوى المواطنين للمحافظ اللواء خالد سعيد، لفحصها والبت في طلباتهم.