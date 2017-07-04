وزير الصحة يتفقد مصنع المهن الطبية.. ويؤكد: "الأنسولين متوفر ومفيش مشاكل"

الصور.. إحباط تهريب 12 صليبا أثريًا إلى تنزانيا داخل طرد شحن

كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، توافر الأنسولين بالسوق المحلي، مشيرا إلى أن السوق يستهلك 10 مليون عبوة سنويا فيما ينتج مصنع المهن الطبية 11 مليون عبوة سنويا.

جاء ذلك خلال تفقده مصنع المهن الطبية اليوم الثلاثاء، ترافقه الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، والدكتور أحمد الكيلاني رئيس مصنع المهن الطبية.

وتمتلك المهن الطبية 3 مصانع وتتوزع على نحو 44% لصالح شركة أكديما و 10% المهن الطبية و 10 % استثمار ليبى حكومى و 5% استثمار سعودى و 10 % لبنك التنمية العمالية.

وقال وزير الصحة في تصريحات للصحفيين، إن المهن الطبية لديها القدرة على زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 12 مليون عبوة سنويا، مؤكدا على توافر الأنسولين "موجود ومفيش أزمة ولدينا فائض".

وقال أحمد الكيلاني إن الشركة تعتزم إضافة خط انتاج جديد للأشربة بتكلفة استثمارية 90 مليون جنيه خلال شهرين، تصل طاقته الإنتاجية نحو 15 ألف عبوة في الساعة.