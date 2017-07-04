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«وكيل البرلمان»: حققنا انجازات غير مسبوقه في دور الانعقاد الحالي

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«وكيل البرلمان»: حققنا انجازات غير مسبوقه في دور الانعقاد الحالي «وكيل البرلمان»: حققنا انجازات غير مسبوقه في دور الانعقاد الحالي

التحرير

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تقدم النائب السيد الشريف وكيل اول مجلس النواب بالشكر لكافة اعضاء البرلمان في نهاية دور الانعقاد الثاني، علي مجهوداتهم في انجاز عدد كبير من القضايا ومشروعات القوانين التى تهم المواطن وتساهم في تخفيف العبء عليه .

وأكد الشريف في تصريحات للمحررين البرلمانين أن البرلمان كان علي قدر المسئولية وحققنا انجازات غير مسبوقه بالرغم من الهجوم عليه ومايحاك ضده ، ولكننا وضعنا مصلحة المواطن فوق كل اعتبار وكانت المصلحة العليا للبلاد اهم اهداف البرلمان في دور الانعقاد المنقضي .

 وطالب الشريف النواب ببذل الجهد للتيسير علي المواطنين وحل جميع المشكلات في دوائرهم لاستكمال واجبهم واداء رسالتهم علي اكمل وجه .

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وتابع الشريف بأن هيئة المكتب المجلس ولجان البرلمان ستعمل خلال الاجازة البرلمانيه علي اعداد عدد من مشروعات القوانين لتقديمها خلال شهر اكتوبر ، بداية دور الانقعاد الثالث علي راسها قوانين الحمايه الاجتماعيه والتامين الصحي الشامل لجميع المواطنين وغيرها .

وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان قد اعلن انتهاء دورالانعقاد الحالي لمجلس النواب الأربعاء موضحا بإنه "تمت زيادة أكثر من أسبوع على الموعد الذي حدده الدستور"

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التحرير

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