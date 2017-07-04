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«النواب» يكرم «عازر» لاختيارها ضمن 100 شخصية عالمية فى مجال الاتصالات

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«النواب» يكرم «عازر» لاختيارها ضمن 100 شخصية عالمية فى مجال الاتصالات «النواب» يكرم «عازر» لاختيارها ضمن 100 شخصية عالمية فى مجال الاتصالات

التحرير

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قام الأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2017 بتكريم الدكتورة ماريان عازر عضو مجلس النواب لاختيارها ضمن 100 شخصية فى مجال الاتصالات والمعلومات على مستوى العالم ، بحضور المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس، والنائب محمد السويدى رئيس إئتلاف دعم ، والنائب مصطفى بكري عضو المجلس، والدكتور ياسر القاضى وزير الاتصالات، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والنائبة عزة على نائبة بالبرلمان الأسترالي من أصل مصري، وعدد كبير من نواب ونائبات المجلس. 

وقد أكد الدكتور على عبد العال أن هذا التكريم يعد شرف كبير لمجلس النواب، لاسيما وأن النائبة الدكتورة ماريان عازر تجمع بين العلم والأخلاق وتمثل نموذج يحتذى به في رفع اسم مصر فى مجال الاتصالات والمعلومات.

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ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر القاضى وزير الاتصالات فخره بهذا التكريم الذي يعد تكريم لقطاع الاتصالات في مصر، كما هنأت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج النائبة على هذا التكريم الذي يعد مصدر فخر واعتزاز للسيدات المصريات.

ومن جانبها، قدمت الدكتورة ماريان عازر الشكر للدكتور على عبد العال على هذا التكريم، وأعربت عن سعادتها بتسلم درع باسم مجلس النواب من الدكتور علي عبدالعال، ودرع آخر قدمه لها النائب محمد السويدى درع باسم دعم مصر .

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التحرير

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