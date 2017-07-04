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البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ..وعبد العال: «الخطر لايزال قائم»

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البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ..وعبد العال: «الخطر لايزال قائم» البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ..وعبد العال: «الخطر لايزال قائم»

التحرير

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وافق  مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من يوم  العاشر  من يوليو المقبل، وذلك بثلثى أعضاء المجلس.

وتضمن القرار بأنه  بعد الإطلاع على الدستور وقانون العقوبات، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ونظراً للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد، تمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء الإثنين، الموافق 10 من يوليو، فيما تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن فى جميع أنحاء البلاد، وحفظ الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

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وتضمن القرار  أن  يُفوض رئيس مجلس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ، فيما يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، وفق للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، على أن يُنشر القرار بالجريدة الرسمية، صدر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

من جانبه قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب،  أن الأسباب  التى  على آساسها فرض الطوارئ لاتزال قائمة ، ومن ثم استوجب مدها قائلا:" الخطر لا يزال قائم".

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التحرير

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