الإسماعيلية تنتظر وصول شهيد تفجير العريش

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ينتظر أهالي محافظة الإسماعيلية وصول جثمان الشهيد صلاح إبراهيم، مجند بقطاع الأمن المركزي الذي استشهد في حادث إرهابي اليوم الثلاثاء بمحافظة العريش.

وقالت مصادر أمنية بمحافظة شمال سيناء: إنه "تم استهداف مدرعة تابعة للأمن المركزي أثناء تمشيطها الطريق، بحي الصفا بمدينة العريش، وأسفرت عن استشهاد 3 من رجال الشرطة وإصابة 11 آخرين".

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وأوضحت المصادر أن العبوة أسفرت عن استشهاد مجندين من قطاع الأمن المركزي، أحدهما يدعي صلاح إبراهيم من الإسماعيلية، والمقدم تامر شاهين، قائد كتيبة بالقطاع الأمن المركزي، مقيم الإسكندرية، إلى جانب إصابة 11 آخرين، وهم النقيب صلاح الدين شلبي، والنقيب هاني الدفراوي، ضباط بالأمن المركزي، وأمين الشرطة عبدالمنعم عبدالحليم سالم، وأمين شرطة رضا عبدالعزي، إضافة إلى أحمد رمضان خيرالله، يوسف عباس، عادل صلاح، رضا عبدالهادي، محمد محمود، رمضان صبري حامد، أحمد حسن أحمد .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش .