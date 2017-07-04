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فيديو.. التموين: لا مساس بأسعار السلع الأساسية

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فيديو.. التموين: لا مساس بأسعار السلع الأساسية فيديو.. التموين: لا مساس بأسعار السلع الأساسية

التحرير

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قال علي المصيلحي، وزير ، إن زيادة الوقود في شهر نوفمبر الماضي كان يهدف لتحرير سعر الصرف، مؤكدا أنه لا مساس بأسعار السلع الأساسية.

وأضاف المصيلحي، خلال لقائه بقناة "on live": "تأثير السولار على تكلفة النقل لا تزيد على 8 لـ9%"، موضحا أن تأثير النقل 10% على المنتج النهائي ضعيف جدا، وهيبقى قرش على الكيلو"، متسائلا "هل المصانع والتجار هيفرق معاهم قرش صاغ على الكيلو؟".

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وتابع: "قررنا الاجتماع برؤساء الشركات وموزعي المنتجات الغذائية، وسيطلب منهم استيعاب زيادة أسعار الوقود دون المساس بالأسعار".

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التحرير

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