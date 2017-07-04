فيديو.. التموين: لا مساس بأسعار السلع الأساسية

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قال علي المصيلحي، وزير التموين، إن زيادة أسعار الوقود في شهر نوفمبر الماضي كان يهدف لتحرير سعر الصرف، مؤكدا أنه لا مساس بأسعار السلع الأساسية.

وأضاف المصيلحي، خلال لقائه بقناة "on live": "تأثير السولار على تكلفة النقل لا تزيد على 8 لـ9%"، موضحا أن تأثير النقل 10% على المنتج النهائي ضعيف جدا، وهيبقى قرش على الكيلو"، متسائلا "هل المصانع والتجار هيفرق معاهم قرش صاغ على الكيلو؟".

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وتابع: "قررنا الاجتماع برؤساء الشركات وموزعي المنتجات الغذائية، وسيطلب منهم استيعاب زيادة أسعار الوقود دون المساس بالأسعار".