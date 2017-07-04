وزير الصحة: لا زيادة في أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة

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قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، إن "الهرمونات" خنجر في ظهر الدولة، موضحا أن مصر شهدت نقصت في 250 أصناف دوائية بعد تحرير سعر الصرف.

وأضاف عماد، خلال لقائه بقناة "إكسترا نيوز": "مصنع الهرمونات الجديد التابع لشركة أكديما إنترناشيونال التابعة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية بلغت تكلفته 400 مليون جنيه، وتشارك فيه الدولة بـ60%".

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وانفعل الوزير: "ماحدش يكلمني في زيادة أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، لأن كل الكلام ده شائعات"، مؤكدا أن أسعار الأدوية لن تشهد زيادة الفترة القادمة.