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فيديو.. «حماية المستهلك»: سنحاسب كل من يستغل المواطن

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فيديو.. «حماية المستهلك»: سنحاسب كل من يستغل المواطن فيديو.. «حماية المستهلك»: سنحاسب كل من يستغل المواطن

التحرير

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قال أحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، إنهم تلقوا شكاوى من بعض المواطنين من فرض بعض المدارس رسوم مصروفات بالعملة الحرة.

وأضاف سمير، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "": "بعض المدارس طلبت أنها تحصل الرسوم بالدولار وتم رفض هذا الطلب بشكل نهائي، مطالبًا أولياء الأمور بالتواصل مع الجهاز في حال أي شكاوى تخص المصروفات الدراسية".

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وتابع: "إجازة العيد منعتنا من تلقي شكاوى مباشرة من المواطنين بعد ارتفاع سعر البنزين"، مؤكدا أنهم الآن بالأسواق والشوارع والمواصلات، ويتابعون ويرصدون المخالفات وسيتم محاسبة من يستغل المواطن.

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التحرير

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